Німеччина

20-річний Езекіл Банзузі із бельгійського Левена підписав контракт із "биками" до 2030 року.

РБ Лейпциг офіційно оголосив про перше літнє підписання перед сезоном-2025/26.

До складу німецького клубу приєднається Езекіл Банзузі — молодий центральний півзахисник із бельгійського Левена.

20-річний футболіст успішно пройшов медогляд у Лейпцигу у понеділок і підписав контракт, який діятиме до 30 червня 2030 року. За неофіційними даними, трансфер коштував "бикам" близько 16 мільйонів євро.

Coolness 🥶 trifft Kämpferherz ❤️‍🔥



Das müsst ihr über unseren Neuzugang Ezechiel #Banzuzi wissen ⬇️ — RB Leipzig (@RBLeipzig) April 8, 2025

Езекіл Банзузі виступає у вищому дивізіоні Бельгії з літа 2023 року та провів 66 матчів за Левен, у яких забив 4 голи та віддав 6 асистів. Також він захищає кольори збірної Нідерландів U-21.