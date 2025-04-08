Німеччина

Гоффенгайм прагне зберегти свого німецького таланта турецького походження.

20-річний атакувальний півзахисник Мухаммед Дамар потрапив до сфери інтересів Боруссії Дортмунд, — повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, представники "джмелів" вже провели попередні переговори з агентом молодого німця турецького походження.

На Дамара також звернув увагу італійський Інтер, утім Гоффенхайм, якому належать права на футболіста, має намір зберегти "нового Озіла" у складі. Контракт Мухаммеда чинний до 2026 року, однак клуб планує продовжити його щонайменше до 2029 року.

Зараз Дамар виступає в оренді за Ельверсберг із другої Бундесліги, де демонструє перспективну гру, що привернула увагу європейських грандів. На його рахунку 7 голів та 6 асистів у 25 матчах чемпіонату в цьому сезоні.