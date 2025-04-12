Німеччина

На нас чекає "Der Klassiker".

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився напередодні дербі з дортмундською Боруссією в рамках 29-го туру німецької Бундесліги. Його слова наводить офіційний сайт "ротен".

"Психологічний стан Боруссії після поразки від Барселони? Я хотів би отримати відповідь на це запитання, але ми всі люди. Все можливо. Очевидно, що ви виходите на гру, почуваючись дуже впевненим після великих перемог. А потім у вас виникають сумніви, коли ви програєте. Це абсолютно нормально. Я хочу, щоб наші хлопці, оскільки ми також не змогли виграти в Інтера, показали хорошу реакцію. Психічний стан Дортмунда для нас не важливий.

Мені нічого сказати про склад на Боруссію або матч проти Інтера. Це був чудовий момент для всіх — і для нас теж — коли Томас вийшов і забив гол. Таке має траплятися часто. Це був позитивний момент, і ми хочемо, щоб у найближчі тижні таких моментів було більше.

Ми завжди хочемо перемагати, але поки ще занадто рано описувати все як негативний досвід. Наша віра в матч-відповідь з Інтером, як і раніше, дуже велика. Я думаю, ми також можемо черпати сили та енергію з того, що ми зробили проти Інтера.

Очевидно, що в кінці ми пишемо про переможців, але навіть із травмами є велика віра в те, що ми можемо перемогти в Мілані. Навіть з усіма невдачами у нас є відчуття, що ми здатні виграти кожен матч, включно із грою проти Боруссії.

"Der Klassiker" не втратив свого блиску. Очевидно, що ігри проти Леверкузена в цьому сезоні також були особливими. Але я виріс на матчах Баварії проти Боруссії Дортмунд або Баварії проти Вердера, які були великими протистояннями. Я думаю, добре, що навколо цих ігор є деяке додаткове напруження, що вони зроблені особливими. Нам потрібно привнести важливість у нашу гру з Боруссією", — заявив Компані.

Матч між Баварією та Боруссією Д відбудеться сьогодні, о 19:30 за київським часом.