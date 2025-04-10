Німеччина

Зараз футболіст отримує майже 20 млн.

Вінгер Баварії Лерой Сане хоче продовжити виступати у складі мюнхенської команди. Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Згідно з пропозицією клубу, базова річна зарплата складе близько 10 мільйонів євро, з можливими бонусами за досягнення, які можуть збільшити загальний дохід до 14–16 мільйонів євро. Сторони ведуть перемовини про угоду до 2028 року.

Сане, який наразі отримує близько 20 мільйонів євро на рік, готовий піти на скорочення зарплати, бажаючи залишитися в клубі. Переговори перебувають на вирішальному етапі, і всі сторони активно працюють над досягненням угоди.

Чинна трудова угода гравця з "ротен" розрахована до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Лерой Сане відіграв за Баварію в усіх турнірах 37 матчів, забив 11 голів та віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Кейн та Горецка повернулися до тренувань з Баварією.