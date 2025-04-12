Німеччина

Центральний матч туру.

Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач висловився про майбутній матч з мюнхенською Баварією в рамках 29-го туру німецької Бундесліги. Його слова наводить офіційний сайт "джмелів".

"Боруссія проти Баварії завжди є яскравою подією. Це вечірня гра, і її транслюють у понад 200 країнах. Це показує, наскільки вибухонебезпечна ця гра.

Ми повинні спробувати провести відмінність: нам потрібно відкласти Лігу чемпіонів убік і виділити дві гри Бундесліги проти Майнца і Фрайбурга, тому що це гра проти претендента на чемпіонство.

Йдеться про те, щоб скинути втому. Завтра нам потрібно бути свіжими. Барселона та Баварія дуже схожі. Обидві команди багато володіють м'ячем, багато змінюють напрямок і дуже сильні в грі з м'ячем. Завтра нам знову доведеться зіткнутися з усім цим, і нам потрібно буде виступити краще, ніж у Барселоні", — заявив Ковач.

Матч між Баварією та Боруссією Д відбудеться сьогодні, о 19:30 за київським часом.