Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 12 квітня 2025 року.

Баварія в 29-му турі Бундесліги-2024/25 зіграла внічию з Боруссією Дортмунд у гарячому Der Klassiker на Альянц Арені.

Протягом першого тайму протистояння команди результативними ударами не порадували. По перерві Максіміліан Баєр відкрив рахунок у поєдинку, вивівши гостей уперед. Господарі поля відповіли двома своїми голами у виконанні Рафаеля Геррейру й Сержа Гнабрі. Проте, досягнути бажаного результату це їм не допомогло, адже Вальдемар Антон пізніше відновив паритет, поставивши в матчі крапку.

Баварія йде першою в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, тоді як Боруссія Дортмунд перебуває на восьмій сходинці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Боруссія Дортмунд у рамках 29-го туру німецької Бундесліги-2024/25:

Баварія — Боруссія Д 2:2

Голи: Геррейру, 66, Гнабрі, 69 — Баєр, 48, Антон, 75



Баварія: Урбіг — Лаймер, Даєр, Кім Мін Дже (Геррейру, 54), Станішич — Кімміх, Горецка (Павлович, 63) — Олісе, Мюллер (Коман, 81), Сане (Гнабрі, 64) — Кейн.



Боруссія Д: Кобель — Зюле (Бенсебаїні, 81), Джан, Антон — Р'єрсон, Гросс, Озджан (Чуквуемека, 71), Брандт (Нмеча, 71), Свенссон — Баєр (Адеємі, 80), Гірассі.