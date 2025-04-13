У рамках 29-го туру німецької Бундесліги Штутгарт приймав Вердер.

Господарі несподівано поступилися, пропустивши вирішальний гол на 90-й хвилині гри. 

Штутгарт — Вердер 1:2
Голи: Стергіу, 19 -  Берк, 32, 90

Штутгарт: Нюбель — Стергіу, Єльч, Шабо (Гендрікс, 42), Міттельштедт — Каразор (Кайтель, 79), Штіллер — Левелінг (Рідер, 46), Вольтемаде, Фюріх (Брун Ларсен, 79) — Демірович (Ундав, 85)

Вердер: Цеттерер — Штарк, Фрідль, Піпер — Вайзер, Лінен, Агу (Кьон, 84) — Стаге (Біттенкурт, 77), Шмід (Грюль, 90) — Берк, Дукш (Сілва, 84)

Попередження: Каразор, Вольтемаде — Вайзер, Стаге

Вилучення: Вольтемаде, 65.