Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Штутгарт - Вердер, Getty Images
13 квітня 2025, 18:35
У рамках 29-го туру німецької Бундесліги Штутгарт приймав Вердер.
Господарі несподівано поступилися, пропустивши вирішальний гол на 90-й хвилині гри.
Штутгарт — Вердер 1:2
Голи: Стергіу, 19 - Берк, 32, 90
Штутгарт: Нюбель — Стергіу, Єльч, Шабо (Гендрікс, 42), Міттельштедт — Каразор (Кайтель, 79), Штіллер — Левелінг (Рідер, 46), Вольтемаде, Фюріх (Брун Ларсен, 79) — Демірович (Ундав, 85)
Вердер: Цеттерер — Штарк, Фрідль, Піпер — Вайзер, Лінен, Агу (Кьон, 84) — Стаге (Біттенкурт, 77), Шмід (Грюль, 90) — Берк, Дукш (Сілва, 84)
Попередження: Каразор, Вольтемаде — Вайзер, Стаге
Вилучення: Вольтемаде, 65.