Німеччина

Молодий український форвард може провести наступний сезон у другій Бундеслізі

Молодий український нападник Артем Степанов, який перебуває на контракті з Баєром Леверкузен, близький до переходу в Нюрнберг на правах оренди.

Як повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг, угода ще не підписана, але сторони активно працюють над її завершенням. Варіант повноцінного викупу футболіста наразі не передбачається.

Нагадаємо, Степанову лише 17 років, і він вважається одним із найперспективніших гравців у системі леверкузенського клубу. Перехід до Нюрнберга може стати важливим етапом для його розвитку.

У поточному сезоні Артем Степанов провів 28 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 21 гол та віддав 3 асисти.