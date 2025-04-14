Німеччина

Корейський центрбек не входить до категорії недоторканних у Мюнхені.

Центральний захисник Баварії Кім Мін Дже не вважається недоторканним у складі команди. Про це повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, хоча клуб не активно шукає покупців, у Мюнхені готові вислухати вигідні пропозиції щодо 28-річного корейця в літнє трансферне вікно.

Якщо Кім покине команду, мюнхенці планують інвестувати у нове підсилення. В іншому разі Баварія бачить гравця як конкурента в центрі оборони наступного сезону для Упамекано, Іто, Даєром та Станішичем.

Контракт Кіма Мін Дже з мюнхенцями чинний до 2028 року. У поточному сезоні він провів 41 матч, в яких він забив 3 голи.