Німеччина

"Джмелі" зацікавлені у трансфері Альваро Монторо — на горизонті конкуренція з Баєром.

Боруссія Дортмунд уважно стежить за прогресом 17-річного атакувального півзахисника Альваро Монторо з аргентинського клубу Велес Сарсфілд. Про це повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, юного аргентинця вважають одним із найперспективніших гравців свого покоління. Дортмундці внесли його до списку потенційних трансферних цілей на літнє вікно і продовжують активно моніторити його розвиток.

Окрім Боруссії Дортмунд, інтерес до Монторо також проявляє Баєр Леверкузен.

У поточному сезоні Альваро Монторо провів 12 матчів, в яких він забив один гол та віддав один асист.