Німеччина

Форвард Вулвергемптона, який виступає в оренді за Лас-Пальмас, в орбіті інтересів франкфуртського клубу.

Айнтрахт Франкфурт додав португальського нападника Вулвергемптона Фабіу Сілву, який виступає на правах оренди за Лас-Пальмас, до свого шортлисту на літнє трансферне літо. Про це повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, німецький клуб вже провів попередні переговори та зібрав усю необхідну інформацію, розглядаючи 22-річного гравця як перспективну опцію для підсилення атаки.

Фабіу Сілва наразі виступає в оренді за Лас-Пальмас до кінця сезону, але належить Вулвергемптону», з яким має контракт до 2026 року.

У поточному розіграші Ла Ліги молодий форвард забив 10 голів та віддав 3 асисти у 24 матчах.