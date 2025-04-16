Німеччина

Данський фулбек підписав із франкфуртцями контракт до літа 2029 року.

Айнтрахт Франкфурт на своєму офіційному сайті оголосив про повноцінне підписання правого фулбека Расмуса Крістенсена.

Данський захисник, який перебрався до клубу влітку 2024 року на правах оренди з Лідса, залишиться в команді до літа 2029 року.

💼🌟 𝒅𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒂𝒍: Mit Erinnerungen im Gepäck in eine Zukunft in 069!#SGE | #Kristensen2029 pic.twitter.com/tuyerzx9SQ — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 16, 2025

27-річний гравець швидко став основним у складі франкфуртців, провівши 38 матчів і зробивши 6 результативних дій (3 голи, 3 асисти).

Крістенсен має великий міжнародний досвід, виступаючи раніше в Данії, Нідерландах, Австрії, Італії та Англії.