Данський фулбек підписав із франкфуртцями контракт до літа 2029 року.
Расмус Крістенсен, ФК Айнтрахт Франкфурт
16 квітня 2025, 19:26
Айнтрахт Франкфурт на своєму офіційному сайті оголосив про повноцінне підписання правого фулбека Расмуса Крістенсена.
Данський захисник, який перебрався до клубу влітку 2024 року на правах оренди з Лідса, залишиться в команді до літа 2029 року.
27-річний гравець швидко став основним у складі франкфуртців, провівши 38 матчів і зробивши 6 результативних дій (3 голи, 3 асисти).
Крістенсен має великий міжнародний досвід, виступаючи раніше в Данії, Нідерландах, Австрії, Італії та Англії.