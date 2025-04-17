Мюнхенці покладаються на можливість продажу нападника, але все залежить від того, чи потрапить Тоттенгем до єврокубків, що ускладнює можливий викуп.
Матіс Тель, Getty Images
17 квітня 2025, 17:39
Мюнхенська Баварія ще сподівається, що Тоттенгем скористається опцією викупу французького нападника Матіса Теля.
Як повідомляє Bayern & Germany, мюнхенці терміново потребують коштів для підписання альтернативи Гаррі Кейну, і продаж Теля є важливою частиною цієї стратегії.
Однак, реалізація цього сценарію значною мірою залежить від результатів Тоттенгема в поточному сезоні. Якщо "шпори" не зможуть кваліфікуватися до єврокубків на наступний рік, буде надзвичайно складно переконати їх заплатити значну суму за 20-річного нападника.
На цю мить немає ознак того, що Тоттенгем готовий здійснити великі витрати на Теля, що додає невизначеності у майбутнє цієї угоди.
З моменту переходу до Тоттенгема Матіс Тель провів 25 матчів за Тоттенгем, забив три голи та віддав одну гольову передачу.