Німеччина

Мюнхенці покладаються на можливість продажу нападника, але все залежить від того, чи потрапить Тоттенгем до єврокубків, що ускладнює можливий викуп.

Мюнхенська Баварія ще сподівається, що Тоттенгем скористається опцією викупу французького нападника Матіса Теля.

Як повідомляє Bayern & Germany, мюнхенці терміново потребують коштів для підписання альтернативи Гаррі Кейну, і продаж Теля є важливою частиною цієї стратегії.

Однак, реалізація цього сценарію значною мірою залежить від результатів Тоттенгема в поточному сезоні. Якщо "шпори" не зможуть кваліфікуватися до єврокубків на наступний рік, буде надзвичайно складно переконати їх заплатити значну суму за 20-річного нападника.

На цю мить немає ознак того, що Тоттенгем готовий здійснити великі витрати на Теля, що додає невизначеності у майбутнє цієї угоди.

З моменту переходу до Тоттенгема Матіс Тель провів 25 матчів за Тоттенгем, забив три голи та віддав одну гольову передачу.