Німеччина

Переговори тривають, але завадою стали фінансові вимоги гравця.

Мюнхенська Баварія має намір зберегти центрального захисника Дайо Упамекано в команді на тривалий термін і вже веде активні переговори щодо нового контракту.

Як повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг, сторони досягли певного прогресу, проте остаточної згоди ще немає.

Ключовим каменем спотикання стали фінансові апетити 26-річного захисника — клуб вважає його нинішні вимоги у розмірі 15 мільйонів євро на рік (брутто) завищеними.

Попри це, обидві сторони зацікавлені у продовженні співпраці, і перемовини тривають. Поточна угода Упамекано з Баварією спливає влітку 2026 року.