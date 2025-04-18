Німеччина

Марко Фрідль залишається у таборі бременців.

Бременський Вердер офіційно оголосив про продовження контракту зі своїм капітаном Марко Фрідлем.

27-річний австрійський захисник залишається у клубі до літа 2028 року й надалі виводитиме команду на поле з капітанською пов'язкою.

Марко Фрідль виступає за Вердер Бремен з зими 2018 року — спочатку він виступав на правах оренди з мюнхенської Баварії, а потім перейшов на постійній основі.

З того моменту австрійський центрбек провів за бременців 193 матчі, в яких він забив 7 голів та віддав 10 результативних передач.