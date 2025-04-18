Німеччина

Фінансові вимоги франкфуртців зростають з кожним тижнем.

Айнтрахт Франкфурт вирішив підвищити трансферну вартість французького нападника Уго Екітіке на тлі зростання інтересу з боку інших клубів.

Як повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг, тепер "орли" вимагають за гравця щонайменше 100 мільйонів євро, хоча раніше сума оцінювалася на рівні близько 80 мільйонів.

Попри амбітні запити, Айнтрахт продовжує готуватися до можливого продажу 22-річного таланта вже цього літа. Контракт Екітіке з німецьким клубом чинний до 2029 року.

У нинішньому сезоні молодий форвард демонструє вражаючу результативність — 21 гол і 9 асистів у 43 матчах всіх турнірах.