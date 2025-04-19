Німеччина

У клубі назріває напруження, незадоволення зростає на рівні керівництва.

Ймовірність розставання між Вольфсбургом та головним тренером Ральфом Газенгюттлем цього літа стає дедалі більш реальною.

Як повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг, ситуація за лаштунками клубу далека від стабільної.

Генеральний директор клубу Петер Крістіансен висловлює незадоволення не лише результатами команди, а й загальним станом справ. Попри те, що контракт австрійського наставника з "вовками" діє до 2026 року, продовження співпраці перебуває під великим питанням.

Клуб наразі не ухвалив остаточного рішення, однак внутрішні напруження можуть призвести до змін вже цього міжсезоння.