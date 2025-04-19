Німеччина

Ібрагім Маза може змінити Берлін на Леверкузен.

Баєр веде переговори щодо придбання атакувального півзахисника Герти Ібрагіма Маза, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

У Леверкузені впевнені, що вже невдовзі домовляться про літній перехід 19-річного алжирця. Штутгарт, де Маза вважається бажаною заміною Енцо Мійо в разі його відходу, ще не отримав остаточної відмови.

Гравець оцінюється в 12-14 мільйонів євро. Контракт Ібрагіма з берлінським клубом розраховано до кінця червня 2027 року.

У жовтні 2024-го він дебютував за збірну Алжиру. Зараз на рахунку Маза два матчі за свою національну команду.

Півзахисник відзначився сімома голами й п'ятьма асистами в 32-х матчах усіх турнірів поточної кампанії. Для нього це другий повноцінний сезон на дорослому рівні.