Німеччина

Відбулися матчі німецького чемпіонату.

Сьогодні, 19 квітня, відбулася низка матчів 30 туру німецької Бундесліги.

У першому матчі мюнхенська Баварія у гостях розгромила Гайденгайм з рахунком 4:0. Перемогу команді Венсана Компані принесли голи у виконанні Гаррі Кейна, Конрада Лаймера, Кінгслі Комана та Джошуа Кімміха.

Гайденгайм — Баварія 0:4

Голи: Кейн, 12, Лаймер, 19, Коман, 36, Кімміх, 56.

Гайденгайм: Мюллер — Буш, Гімбер, Маїнка — Шеппнер (Нігюс, 46) — Траоре, Бек, Дорш (Шинза, 46), Кретціг (Ференбах, 88) — Пірінгер (Ваннер, 70), Конте (Кербер, 70).

Баварія: Урбіг — Лаймер (Бої, 46), Даєр, Станішич, Геррейру (Палінья, 85) — Кімміх, Павлович — Гнабрі, Олісе (Відович, 74), Коман (Сане, 63) — Кейн (Мюллер, 63).

Попередження: Гімбер, Дорш, Шеппнер — Геррейру.

У другій зустрічі Лейпциг на своєму полі поділив очки з Гольштайном Кілем – 1:1. Гості відкрили рахунок на 44 хвилині зусиллями Сюто Макіно, а господарі поля відповіли влучним ударом з пенальті від Беньяміна Шешка на 74 хвилині.

РБ Лейпциг — Гольштайн Кіль 1:1

Голи: Шешко, 74 (пен) - Матіно, 44.

РБ Лейпциг: Гулачі (Вандевордт, 67) — Неделькович (Гертрейда, 46), Клостерманн, Бітшиабу, Люкеба — Баку (Гоміс, 90), Зайвальд, Вермерен (Айдара, 46), Баумгартнер — Шешко, Опенда (Поульсен, 90).

Гольштайн Кіль: Дане — Беккер, Зец (Йоганссон, 66), Івежич — Розенбом (Порат, 79), Гігович, Ремберг, Толкін — Скрібскі (Кнудсен, 67) — Бернхардссон (Арп, 87), Матіно (Харрес, 79).

Попередження: Клостерманн — Розенбом.

Бременський Вердер здобув мінімальну перемогу над Бохумом із рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на 80 хвилині, а його автором став Мітчелл Вайзер. При цьому гості догравали матч у меншості після вилучення Ібраїми Сіссоко.

Вердер — Бохум 1:0

Гол: Вайзер, 80.

Вердер: Цеттерер — Штарк, Фрідль, Піпер — Вайзер, Лінен, Агу — Стаге (Біттенкурт, 68), Шмід (Топп, 89) — Берк (Нжинмах, 68), Дукш (Грюль, 68).

Бохум: Хорн — Ерман, Медич, Бернардо — Пасслак (Машович, 78), Сіссоко, Віттек (Панневіг, 88) — Краусс, Гольтманн (Боаду, 63) — Хофманн (Бамба, 78), Масурас (Брошинські, 79).

Попередження: Вайзер, Штарк, Лінен — Сіссоко, Машович.

Вилучення: Сіссоко, 86.

Майнц та Вольфсбург поділили очки, завершивши матч з рахунком 2:2. Вже на третій хвилині Максиміліан Арнольд відкрив рахунок у матчі, після чого до кінця першого тайму голи Лі Дже Сона та Домініка Кора вивели Майнц вперед. Однак на 89 хвилині Денис Вавро врятував Вольфсбург від поразки.

Майнц — Вольфсбург 2:2

Голи: Сон, 37, Кор, 40 - Арнольд, 3, Вавро, 89.

Майнц: Центнер — да Кошта, Єнц, Кор (Ганче-Ольсен, 76) — Касі, Сано, Амірі, Ферачніг (Відмер, 89) — Вайпер (Сок Хон, 76), Сон — Буркардт.

Вольфсбург: Грабара — Фішер, Вавро, Кулєракіс — Меле, Арнольд, Паредес (Нмеча, 63) — Дардаї, Віммер (Сванберг, 63) — Вінн (Камінські, 74), Амура (Томаш, 63).

Попередження: Кор, Ферачніг — Томаш, Меле.

Насамкінець Фрайбург здобув перемогу над Гоффенгаймом з рахунком 3:2. У складі переможців голами відзначилися Рітсу Доан та Лукас Гелер, який оформив дубль. У гостей забивали Маріус Бюльтер та Андрей Крамарич.

Фрайбург — Гоффенгайм 3:2

Голи: Гелер, 28, 57, Доан, 37 - Бюльтер, 45+2, Крамарич, 45+5.

Фрайбург: Мюллер — Кюблер (Розенфельдер, 82), Гінтер, Лінгарт, Макенго — Доан (Сідія, 88), Еггештайн, Остерхаге (Гефлер, 88), Гріфо (Бесте, 69) — Манзамбі (Рель, 69) — Гелер.

Гоффенгайм: Бауманн — Чавес, Акпогума, П'єр Нсокі (Гайгер, 46) — Жандре (Кадержабек, 61), Бішоф (Бекер, 81), Штах, Бюльтер — Туре (Орбан, 61), Крамарич — Табакович (Гложек, 68).

Попередження: Остерхаге, Гелер, Доан — Нсокі, Бішоф.