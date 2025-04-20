Колектив Хабі Алонсо допустив осічку.
Санкт-Паулі - Баєр, Getty Images
20 квітня 2025, 22:26
У рамках 30-го туру Бундесліги Санкт-Паулі приймав Баєр.
Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили — 1:1.
Санкт-Паулі — Баєр Леверкузен 1:1
Голи: Буахалфа, 78 - Шик, 32
Санкт-Паулі: Васіль — Немет, Валь, ван дер Гейден — Саліакас, Меткалф, Сміт, Треу — Гілавогі (Саад, 90), Сінані (Афолаян, 90), Буахалфа (Вагнер, 84)
Баєр Леверкузен: Градецькі — Та (Буендія, 89), Та (Буендія, 89), Інкап'є — Фрімпонг, Джака, Паласіос, Грімальдо — Телла (Боніфейс, 89), Вірц — Шик (Адлі, 66)
Попередження: Сміт — Інкап'є, Градецькі, Фрімпонг, Телла.