Німеччина

32-річний форвард знову виступатиме за клуб, з якого починав кар’єру.

Колишній нападник збірної Німеччини Кевін Фолланд офіційно підписав попередній контракт контракт із Мюнхеном 1860, до якого він приєднається з наступного сезону.

32-річний німецький форвард переходить із Уніона Берлін до команди третьої Бундесліги, в якій раніше провів 57 матчів у другому дивізіоні.

"Повернення туди, де все почалося, — це замикання кола для мене. Я хочу ще раз віддати всі сили за клуб, який дав мені перший шанс"», — прокоментував Фолланд своє повернення.

У поточному сезоні Фолланд провів за Уніон Берлін лише 63 хвилини у чотирьох матчах, в яких заробив одне попередження.