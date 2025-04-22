Німеччина

У контракті нападника діє особлива клаусула для топклубів, але сам гравець налаштований залишитись у Боруссії.

Форвард Боруссії Д Серу Гірассі не має наміру змінювати клубну прописку найближчим літом, попри наявність спеціальної клаусули в контракті.

За інформацією Sky Germany, ця умова активна виключно для елітних європейських клубів — Реала, Барселони, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Ліверпуля, Челсі та Арсеналу.

Попри непростий сезон дортмундців, 29-річний гравець почувається комфортно в команді й високо цінує довіру клубу, який минулого літа підписав його навіть попри серйозні проблеми з коліном. Боруссія зробила Гірассі одним із найбільш високооплачуваних футболістів складу.

Перехід може стати актуальним лише у випадку провалу в боротьбі за єврокубки та серйозного інтересу з боку згаданих грандів. Однак наразі все вказує на те, що Гірассі й наступного сезону захищатиме кольори Боруссії.

Нагадаємо, Гірассі став гравцем тижня в ЛЧ.