Німеччина

Гравець цього сезону знову повернувся на батьківщину з АПЛ.

Німецький центральний захисник Робін Кох мав трирічний досвід виступів поза межами рідної країни — у англійському Лідсі, але все ж таки знову повернувся до Бундесліги в якості вільного агента до франкфуртського Айнтрахта з попередньою річною орендою за 500 тис. євро.

Упродовж поточного сезону уявити захист "орлів" без 28-річного виконавця було практично неможливо, і оскільки Айнтрахт досягнув чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА та бореться за місця в Лізі чемпіонів від Бундесліги на наступний сезон, попит та Коха відповідно тільки зростав.

Окрім цього, Кох отримав капітанську пов'язку, як найбільш досвідчений гравець серед загалом молодго складу Айнтрахта.

Дортмундська Боруссія — один із претендентів на гравця вже цього літа, і німецькі ЗМІ повідомляють, що про трансфер буде доволі легко домовитись.

Достатньо лише виконати пункт у чинному контракті футболіста про суму близько 20 млн євро відступних, тоді як перший раунд перемовин поміж агентом гравця й "джмелями" вже відбувся.

За сезон Робін забив два голи та віддав дві гольові передачі за 39 матчів.