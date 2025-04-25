35-річний футболіст може продовжити кар'єру в Японії.
Томас Мюллер, getty images
25 квітня 2025, 00:12
Нападник Баварії Томас Мюллер став метою ще одного клубу.
35-річний футболіст залишить лави мюнхенського гранда на правах вільного агента після закінчення поточного сезону.
Як повідомляють журналісти Крістіан Фальк і Тобі Альтшеффль, у запрошенні форварда зацікавлений Віссел Кобе, за який виступали Андрес Іньєста і Лукас Подольські. Втім, Мюллер навряд чи погодиться на переїзд до Японії.
Найімовірнішим варіантом продовження кар'єри для зіркового ветерана вважається Лос-Анджелес, також гравець цілком може повісити бутси на цвях.
Мюллер провів 747 матчів за Баварію з моменту дебюту в далекому 2008 році.
Раніше повідомлялося, що Мюллер не стане гравцем Фіорентини.