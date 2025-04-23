Італія

Німецький футболіст має намір вислухати всі варіанти для продовження кар'єри.

Півзахисник Баварії Томас Мюллер не хоче переходити до складу Фіорентини. Про це повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк.

Раніше у ЗМІ були чутки, що італійський клуб провів переговори з агентом 35-річного німця, який не дав чіткої відповіді, оскільки його клієнт не зацікавлений у Серії А.

Наголошується, що Томас хоче вислухати всі варіанти для продовження кар'єри, після чого він ухвалить остаточне рішення.

Нагадаємо, раніше Баварія підтвердила, що Мюллер залишить склад німецького клубу наступного літа.

Цього сезону Мюллер провів 40 матчів, у яких забив шість голів та віддав шість гольових передач.