Німеччина

Француза в Саксонії не буде.

Французький фахівець Тьєррі Анрі не стане головним тренер німецького РБ Лейпциг. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, керівництво німецького клубу не розглядає варіант із запрошенням 47-річного француза. Тим не менш, кандидатуру Анрі можуть серйозно розглянути інші клуби, які входять в орбіту австрійського концерна Ред Булл — РБ Зальцбург, Нью-Йорк Ред Буллз та РБ Брагантіно.

Тьєррі Анрі раніше працював головним тренером Монако, Монреаль Імпакт та олімпійської збірної Франції. Наразі є футбольним експертом на телеканалі Sky.

Раніше повідомлялося, що Анрі може очолити РБ Лейпциг.