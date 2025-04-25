Француза в Саксонії не буде.
Тьєррі Анрі, getty images
25 квітня 2025, 19:45
Французький фахівець Тьєррі Анрі не стане головним тренер німецького РБ Лейпциг. Про це повідомляє Bild.
За інформацією джерела, керівництво німецького клубу не розглядає варіант із запрошенням 47-річного француза. Тим не менш, кандидатуру Анрі можуть серйозно розглянути інші клуби, які входять в орбіту австрійського концерна Ред Булл — РБ Зальцбург, Нью-Йорк Ред Буллз та РБ Брагантіно.
Тьєррі Анрі раніше працював головним тренером Монако, Монреаль Імпакт та олімпійської збірної Франції. Наразі є футбольним експертом на телеканалі Sky.
Раніше повідомлялося, що Анрі може очолити РБ Лейпциг.