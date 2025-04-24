Німеччина

Француз може очолити німецький клуб попри мовний бар'єр — переговори заплановані на найближчі дні.

Французький тренер і колишній форвард Тьєррі Анрі може стати новим наставником РБ Лейпциг, повідомляє Le Journal du Dimanche.

Німецький клуб активно шукає спеціаліста, здатного побудувати атакуючий стиль гри, працювати з молоддю та мати зв’язок із філософією Ред Булл.

47-річний Анрі, який раніше грав за Нью-Йорк Ред Буллс, має тісні стосунки з головою компанії Ред Булл Олівером Мінцлаффом, а також отримує підтримку від Юргена Клоппа — нинішнього керівника футбольного напрямку бренду.

Попри відсутність знання німецької, боси клубу не вважають це проблемою. У шорт-листі також фігурують Олівер Гласнер (Крістал Пелас) і Сеск Фабрегас (Комо).