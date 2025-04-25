Німеччина

"Бики" шукають нового тренера.

Керівництво німецького РБ Лейпциг визначилося з основними претендентами на посаду головного тренера команди. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, наразі таких кандидатів два — головний тренер італійського Комо Сеск Фабрегас та керманич англійського Крістал Пелас Олівер Гласнер.

Зазначається, що "биків" приваблює у 50-річному австрійці глибокі знання німецького футболу. В свою чергу, в особі молодого іспанcького тренера, боси німецького клубу вбачають перспективного та прогресивного фахівця.

Зараз обов'язки головного тренера РБ Лейпциг виконує Жолт Лев, після того, як наприкінці березня було звільнено Марко Розе

Наразі Комо під керівництвом Сеска Фабрегаса посідають 12 місце в чемпіонаті Італії. Крістал Пелас під орудою Олівера Гласнера так само розташувався на 12 сходинці у англійській першості.