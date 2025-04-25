Гості вирвали перемогу на останніх хвилинах та залишили фаворита ні з чим.
Штутгарт - Гайденгайм, getty images
25 квітня 2025, 23:26
У матчі 31-го туру Бундесліги Штутгарт вдома сенсаційно програв Гайденгайму з рахунком 0:1.
Єдиний гол у зустрічі на 89-й хвилині забив Ніколас Гонсак, який вийшов на заміну 10 хвилинами раніше.
Команда Себастьяна Хеннеса втратила очки у третьому матчі поспіль, тоді як Гайденгайм покращим свої позиції у боротьбі за виживання.
Штутгарт - Гайденгайм 0:1
Гол: Гонсак, 89
Штутгарт: Нюбель — Стергіу (Вольтемаде, 53), Єльч, Шабо, Міттельштедт — Каразор, Штіллер — Рідер (Левелінг, 70), Ундав, Фюріх (Штенцель, 79) — Демірович (Брун Ларсен, 79)
Гайденгайм: Мюллер — Маїнка, Гімбер, Зірслебен — Траоре, Дорш (Конте, 70), Шеппнер, Буш (Кербер, 70) — Бек (Келлер, 90), Кретціг (Ференбах, 90) — Пірінгер (Гонсак, 79)
Попередження: Кретціг, Буш, Дорш, Конте