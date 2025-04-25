У матчі 31-го туру Бундесліги Штутгарт вдома сенсаційно програв Гайденгайму з рахунком 0:1.

Єдиний гол у зустрічі на 89-й хвилині забив Ніколас Гонсак, який вийшов на заміну 10 хвилинами раніше.

Команда Себастьяна Хеннеса втратила очки у третьому матчі поспіль, тоді як Гайденгайм покращим свої позиції у боротьбі за виживання.