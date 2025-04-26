Німеччина

Відбулися чергові матчі німецького чемпіонату.

Сьогодні, 26 квітня, пройшла низка матчів 31 туру німецької Бундесліги.

У першому матчі мюнхенська Баварія обіграла Майнц із рахунком 3:0. Авторами голів стали Лерой Сане, Майкл Олісе та Ерік Даєр.

Баварія — Майнц 3:0

Голи: Сане, 27, Олісе, 40, Даєр, 84.

Баварія: Урбіг — Лаймер, Даєр, Мін Дже (Бої, 46), Станішич — Олісе, Кімміх, Павлович (Горецка, 84), Сане (Мюллер, 84) — Кейн (Кусі-Асаре, 88), Гнабрі (Коман, 72).

Майнц: Центнер — да Кошта, Ганче-Ольсен, Кор — Касі (Ферачніг, 28), Сано, Амірі, Мвене (Вайпер, 74) — Небель (Норден, 87), Сон (Відмер, 87) — Буркардт (Зіб, 86).

Попередження: Кейн, Лаймер — Мвене, Кошта, Амірі.

У другій зустрічі леверкузенський Баєр розібрався з Аугсбургом із рахунком 2:0. Перемогу команді Хабі Алонсо забезпечили голи у виконанні Патріка Шика та Еміліано Буендії.

Баєр Леверкузен — Аугсбург 2:0

Голи: Шик, 13, Буендія, 45+1.

Баєр Леверкузен: Коварж — Та, Андріх, Та — Артур (Фрімпонг, 86), Джака, Грімальдо — Буендія (Інкап'є, 64), Вірц (Гарсія, 82) — Шик (Гофманн, 64), Телла (Адлі, 64).

Аугсбург: Дамен — Матсіма, Гоувелееув, Цезігєр — Вольф (Гумни, 55), Якич, Оньєка, Яннуліс (Комур, 55) — Реджбечай (Кудоссу, 55), Клод-Моріс (Єнсен, 81) — Ессенде (Тіц, 71).

Попередження: Цезігєр.

У третій грі дортмундська Боруссія в гостях була сильнішою за Гоффенгайм з рахунком 3:2. Перемогу "джмелям" принесли забиті м'ячі Серу Гірассі, Юліана Брандта та Вальдемара Антона, а господарі поля відповіли точними ударами Адама Гложека і Павела Кадержабека.

Гоффенгайм — Боруссія Дортмунд 2:3

Голи: Гложек, 61, Кадержабек, 90+1 - Гірассі, 20, Брандт, 74, Антон, 90+5.

Гоффенгайм: Бауманн — Чавес, Естігор, Акпогума (П'єр Нсокі, 30) — Кадержабек, Гайгер (Тохумку, 77), Штах, Бюльтер (Юрасек, 71) — Туре, Крамарич — Гложек (Табакович, 71).

Боруссія Дортмунд: Кобель — Зюле (Чуквуемека, 81), Антон, Бенсебаїні — Р'єрсон (Буено Коуту, 77), Джан, Свенссон — Нмеча (Адеємі, 68), Брандт (Рейна, 81) — Гірассі, Байно-Гіттенс (Озджан, 68).

Попередження: Чавес, Нсокі, Кадержабек, Штах, Тохумку — Антон.

У четвертому поєдинку Фрайбург у гостях мінімально обіграв Вольфсбург з рахунком 1:0. Єдиний гол був забитий на 49 хвилині, а його автором став Макс Розенфельдер. При цьому з 26 хвилини Гоффенгайм грав у меншості після вилучення Максіміліана Арнольда.

Вольфсбург — Фрайбург 0:1

Гол: Розенфельдер, 49.

Вольфсбург: Грабара — Фішер, Вавро, Кулєракіс — Паредес (Камінські, 62), Арнольд, Меле — Дардаї (Маєр, 79), Віммер (Нмеча, 79) — Вінн (Томаш, 79), Амура (Герхардт, 58).

Фрайбург: Мюллер — Розенфельдер (Кюблер, 71), Гінтер, Лінгарт, Макенго — Еггештайн, Остерхаге — Доан (Сідія, 87), Гелер (Манзамбі, 71), Гріфо (Бесте, 71) — Адаму (Грегорич, 46).

Попередження: Кулєракіс, Амура, Паредес — Остерхаге.

Вилучення: Арнольд, 26.

Насамкінець Гольштайн Кіль на своєму полі перестріляв менхенгладбахську Боруссію з рахунком 4:3. У господарів поля, які вирвали перемогу у компенсований час, забивали Александер Бернхардссон, Армін Гігович та Сюто Матіно, який оформив дубль. У Гладбаха авторами голів стали Томаш Чванчара, Алассан Плеа та Франк Онора.

Гольштайн Кіль — Боруссія Менхенгладбах 4:3

Голи: Матіно, 15, 90+1, Бернхардссон, 23, Гігович, 76 - Чванчара, 60, Плеа, 69, Онора, 86.

Гольштайн Кіль: Дане — Беккер, Зец, Івежич (Йоганссон, 89) — Розенбом (Харрес, 74), Гігович (Яворчек, 89), Ремберг, Толкін (Порат, 41) — Скрібскі — Бернхардссон (Кнудсен, 89), Матіно.

Боруссія Менхенгладбах: Омлін — Скаллі, Ітакура, К'яродія (Фрідріх, 69), Ульріх (Нетц, 82) — Райтц (Онора, 61), Вайгль (Штогер, 82) — Чванчара, Плеа, Гак (Нойгаус, 61) — Кляйндінст.

Попередження: Матіно, Івежич — Чванчара.