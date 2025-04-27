Німеччина

Нічия 1:1 з голами Беро та Голлербаха.

У матчі 31-го туру Бундесліги Бохум та Уніон Берлін зіграли внічию 1:1. Голлербах вивів гостей вперед на 17-й хвилині, але Беро зрівняв рахунок на 68-й. Обидві команди показали бойовий футбол, створивши низку моментів, але переможця визначити не змогли.

Бохум — Уніон Берлін 1:1

Голи: Беро, 68 - Голлербах, 17

Бохум: Хорн — Ерман (Пасслак, 81), Медич, Бернардо — Гамбоа (Масурас, 46), Беро, Краусс, Віттек — Брошинські (де Віт, 61), Хофманн (Гольтманн, 61), Боаду

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Лейте (Фогт, 64) — Тріммель, Хедіра, Роте — Шафер (Любичич, 90), Хаберер (Бенеш, 83) — Голлербах (Скарке, 83), Ілич (Преу, 90)

Попередження: Гамбоа, Беро, Боаду — Голлербах, Керфельд.