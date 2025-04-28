Німеччина

Майбутнє хавбека залежить від рішення Хабі Алонсо, чи залишиться той у Леверкузені.

Опорний півзахисник леверкузенського Баєра Роберт Андріх може залишити клуб після завершення сезону. Про це повідомляє журналіст Sky Sport Deutschland Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 30-річний футболіст незадоволений кількістю свого ігрового часу та розглядає варіанти для потенційного трансферу влітку.

Перемовини між клубом і представниками гравця заплановані на період після завершення кампанії.

Ключову роль у майбутньому Андріха відіграє ситуація з головним тренером: якщо Хабі Алонсо залишиться в Баєрі, хавбек, найімовірніше, наполягатиме на переході до іншої команди.

У поточному сезоні Роберт Андріх провів за Баєр 2058 хвилин у 33 матчах, в яких він забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.