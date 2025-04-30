Німеччина

Мюнхенський клуб активно працює над трансфером плеймейкера Баєра, але досягти згоди поки що не вдалося.

Мюнхенська Баварія продовжує наполегливо працювати над переходом атакувального півзахисника леверкузенського Баєра Флоріана Вірца.

За даними журналіста Sky Sport DE Флоріана Плеттенберга, після численних розмов із родиною 21-річного гравця керівництво Баварії переконане, що футболіст хоче приєднатися до клубу влітку.

Орієнтовна рамка контракту вже визначена — 5 років із зарплатнею на рівні 20–25 мільйонів євро на сезон. У клубі вважають, що фінансові умови не стануть перешкодою для завершення угоди.

Водночас, остаточної домовленості між клубами поки немає, і сам Вірц ще не повідомив Баєр про бажання змінити команду. Ситуацію також уважно відстежує Манчестер Сіті, але Баварія продовжує вести перемовини за лаштунками. Угода залишається відкритою.

У поточному сезоні Флоріан Вірц провів за "фармацевтів" 42 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 15 голів та віддав 13 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює молодого плеймейкера в 140 мільйонів євро.