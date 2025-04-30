Мюнхенський клуб активно працює над трансфером плеймейкера Баєра, але досягти згоди поки що не вдалося.
Флоріан Вірц, Getty Images
30 квітня 2025, 19:50
Мюнхенська Баварія продовжує наполегливо працювати над переходом атакувального півзахисника леверкузенського Баєра Флоріана Вірца.
За даними журналіста Sky Sport DE Флоріана Плеттенберга, після численних розмов із родиною 21-річного гравця керівництво Баварії переконане, що футболіст хоче приєднатися до клубу влітку.
Орієнтовна рамка контракту вже визначена — 5 років із зарплатнею на рівні 20–25 мільйонів євро на сезон. У клубі вважають, що фінансові умови не стануть перешкодою для завершення угоди.
Водночас, остаточної домовленості між клубами поки немає, і сам Вірц ще не повідомив Баєр про бажання змінити команду. Ситуацію також уважно відстежує Манчестер Сіті, але Баварія продовжує вести перемовини за лаштунками. Угода залишається відкритою.
У поточному сезоні Флоріан Вірц провів за "фармацевтів" 42 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 15 голів та віддав 13 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює молодого плеймейкера в 140 мільйонів євро.