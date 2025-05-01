Німеччина

Зараз Франс Кретціг орендований Гайденгаймом.

Лівий півзахисник Франс Кретціг навряд чи повернеться до Баварії після оренди в Гайденгаймі.

Журналіст Флоріан Плеттенберг повідомляє, що 22-річний німець досягнув домовленості про перехід до РБ Зальцбург. Мюнхенці теж близькі до угоди з імовірним майбутнім клубом свого вихованця.

Йдеться про повноцінний трансфер Кретціга. Очікується, що "бикам" він обійдеться приблизно в 3,5 млн євро.

У ході поточної кампанії Франс взяв участь у 20-ти матчах усіх турнірів, відзначившись одним голом і трьома асистами. Зазначимо, що першу половину сезону-2024/25 він провів у Штутгарті.