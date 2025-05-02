Німеччина

Легенда Баварії може стати новою зіркою МЛС.

ФК Лос-Анджелес планує підписати німецького ветерана Томаса Мюллера, який влітку залишить мюнхенську Баварію.

За даними журналіста Sky Sport DE Флоріана Плеттенберга, 35-річний гравець вже зібрав інформацію про клуб та МЛС і серйозно розглядає можливість переїзду до США.

У ЛАФК хочуть зробити Мюллера однією з головних зірок ліги. Клуб сподівається, що чемпіонат світу 2026 року (Лос-Анджелес — одне з міст-господарів) і Олімпіада-2028 можуть зіграти ключову роль у рішенні гравця.

Раніше Мюллер вже відхилив пропозицію від Цинциннаті. Серед інших зацікавлених — Сан-Дієго та Чикаго Файр.

Втім, 34-річний Мюллер також розглядає варіант із завершенням професійної кар’єри. Його майбутнє поки що залишається відкритим.