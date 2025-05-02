Обидві команди обмежилися нульовою нічиєю в 32 турі Бундесліги.
Гайденгайм - Бохум , Getty Images
02 травня 2025, 23:39
Матч 32-го туру німецької Бундесліги між Гайденгаймом і Бохумом завершився безгольовою нічиєю — 0:0.
Поєдинок не подарував глядачам результативної гри, хоча обидва колективи мали нагоди відзначитися.
Нічия залишає обом командам шанси на збереження місця в еліті, але змушує замислитися над атакувальною ефективністю на фініші сезону.
Гайденгайм — Бохум 0:0
Гайденгайм: Мюллер (Феллер, 60) — Маїнка, Гімбер, Зірслебен — Траоре, Шеппнер (Нігюс, 80), Кретціг — Буш, Шинза (Конте, 29) — Бек, Пірінгер (Зівзівадзе, 80)
Бохум: Хорн — Ерман, Ордец (Медич, 90), Бернардо — Пасслак (Гольтманн, 79), Сіссоко, Краусс, Віттек (де Віт, 90) — Беро — Хофманн (Боаду, 10), Масурас (Брошинські, 79)
Попередження: Масурас