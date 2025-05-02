Матч 32-го туру німецької Бундесліги між Гайденгаймом і Бохумом завершився безгольовою нічиєю — 0:0.

Поєдинок не подарував глядачам результативної гри, хоча обидва колективи мали нагоди відзначитися.

Нічия залишає обом командам шанси на збереження місця в еліті, але змушує замислитися над атакувальною ефективністю на фініші сезону.