Німеччина

Команда Венсана Компані провела неймовірний камбек, проте цього було замало.

Мюнхенська Баварія у матчі 32 туру німецької Бундесліги не змогла обіграти Лейпциг. Матч закінчився із рахунком 3:3.

"Бики" розпочали матч дуже вдало і вже на 11 хвилині відкрила рахунок у матчі завдяки голу Беньяміна Шешка, а потім на 39 хвилині Лукас Клостерманн подвоїв перевагу господарів поля.

На 62 хвилині другого тайму Ерік Даєр розпочав камбек команди Венсана Компані, яка за хвилину зрівняла цифри на табло завдяки влучному удару Майкла Олісе.

Здавалося, що перемогу мюнхенській команді приніс забитий м'яч у виконанні Лероя Сане на 83 хвилині, але на п'ятій компенсованій хвилині "бики" зрівняли цифри на табло, а автором голу став Юссуф Поульсен.

Таким чином Баварія за два тури до кінця сезону не змогла гарантувати собі перше місце. Команда Венсана Компані набрала 76 очок після 32 турів і на дев'ять балів випереджає Баєр — у леверкузенців є гра в запасі, тож "математичні" шанси ще є (ні). У Лейпцига 50 очок та п'ятий рядок.

РБ Лейпциг — Баварія 3:3

Голи: Шешко, 11, Клостерманн, 39, Поульсен, 90+5 - Даєр, 62, Олісе, 63, Сане, 83.

РБ Лейпциг: Вандевордт — Неделькович (Гертрейда, 86), Клостерманн, Люкеба, Раум — Айдара (Вермерен, 70), Кампль (Баку, 78), Зайвальд, Сімонс — Шешко (Поульсен, 69), Опенда (Нуса, 86).

Баварія: Урбіг — Бої (Горецка, 61), Даєр, Станішич, Лаймер — Олісе, Кімміх, Павлович, Сане — Гнабрі (Палінья, 88), Мюллер (Коман, 61).

Попередження: Раум, Кампль, Вермерен — Даєр.