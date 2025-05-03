Німеччина

Бельгієць не сумує.

Головний тренер Баварії Венсан Компані дав коментар після гостьової нічиєї з РБ Лейпцигом (3:3). Мюнхенці могли оформити чемпіонство, але пропустили в доданий до другого тайму час.

"Суперник був кращим у першому таймі, а ми були кращими в другому таймі. Ось так просто. Це була хороша гра для фанатів. Я дуже пишаюся другим таймом. У Лейпцига хороші гравці та імпульс від нового тренера. Тепер ми ближче до чемпіонства", — сказав Компані журналістам.

Баварія стане чемпіоном Німеччини в неділю, якщо Баєр не обіграє Фрайбург. Якщо ж леверкузенці переможуть, то питання буде відкладено до наступного туру.