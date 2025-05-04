Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Аугсбург - Гольштайн Кіль, Getty Images
04 травня 2025, 18:28
У рамках 32-го туру Бундесліги Аугсбург приймав Гольштайн Кіль.
Гості здолали господарів, відправивши в їхні ворота три голи. Аугсбург зумів забити лише один м'яч у кінцівці зустрічі.
Аугсбург — Гольштайн Кіль 1:3
Голи: Муньє, 90 - Матіно, 25 (пен), Бернхардссон, 40, 51
Аугсбург: Дамен — Матсіма, Гоувелееув, Цезігєр (Тіц, 54) — Вольф (Кудоссу, 54), Оньєка (Реджбечай, 79), Якич, Яннуліс — Комур (Маєр, 63), Клод-Моріс — Ессенде (Муньє, 63)
Гольштайн Кіль: Дане — Беккер, Зец, Йоганссон — Розенбом, Гігович (Шульц, 74), Ремберг, Толкін — Скрібскі (Арп, 74) — Бернхардссон (Кнудсен, 56), Матіно (Харрес, 39)
Попередження: Арп, Ремберг.