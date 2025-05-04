Німеччина

Проте колектив Хабі Алонсо позбувся шансів на чемпіонство.

У рамках 32-го туру Бундесліги Баєр пропустив два голи від Фрайбурга, але зумів відігратися зусиллями Вірца на 82-й хвилині гри і Та на 90+3.

Проте, колектив Хабі Алонсо позбувся надій на чемпіонський титул.

Фрайбург — Баєр Леверкузен 2:2

Голи: Еггештайн, 44, Інкап'є (аг), 49 - Вірц, 82, Та, 90+3

Фрайбург: Мюллер — Розенфельдер (Кюблер, 69), Гінтер, Лінгарт, Макенго — Доан (Бесте, 81), Еггештайн, Остерхаге, Гріфо (Сідія, 89) — Манзамбі (Рель, 69) — Адаму

Баєр Леверкузен: Коварж — Та (Артур, 57), Та (Артур, 57), Інкап'є — Фрімпонг (Телла, 76), Гарсія (Адлі, 57), Джака, Грімальдо — Буендія (Паласіос, 57), Вірц — Шик

Попередження: Манзамбі — Адлі, Грімальдо.