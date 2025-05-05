Німеччина

Коментар англійського форварда.

Англійський форвард Баварії Гаррі Кейн поділився своїми емоціями після того, як завоював перший титул у своїй кар'єрі, ставши чемпіоном Німеччини.

"Це таке солодке відчуття — виграний титул. Мабуть, тому що це перший у кар'єрі. Празднування з футболістами та тренерським штабом — все це було незабутньо", — зізнався Гаррі Кейн. Я навіть уранці прокинувся із цим дивовижним відчуттям. І тепер чекаю на можливість відсвяткувати трофей на Альянц Арені з фанатами в суботу".

Також форвард не забув згадати про ще одну мету, яку хоче досягти цього сезону — виграти другу поспіль бомбардирську гонку Бундесліги. У Кейна наразі 24 голи, а його найближчі переслідувачі, Гірассі та Шик, мають по 19.