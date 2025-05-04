Англієць виграв перший трофей у 31 рік.
Гаррі Кейн, Getty Images
04 травня 2025, 20:57
Баварія не змогла оформити чемпіонство у своєму суботньому матчі проти РБ Лейпцига (нічия 3:3).
Наступного дня на допомогу мюнхенцям прийшов Фрайбург. Команда в рідних стінах не дозволила Баєру себе обіграти. Фрайбург вів із рахунком 2:0, але після фінального свистка на табло горів рахунок 2:2.
Таким чином, Баварія стала недосяжною на вершині турнірної таблиці Бундесліги.
Для нападника Баварії Гаррі Кейна це перший трофей у кар'єрі! 31-річний англієць може святкувати — його мрія збулася.
Зазначимо, що Гаррі Кейн грає за Баварію з літа 2023 року. У своєму першому сезоні в Мюнхені виграти трофей форвард не зміг.