Німеччина

"Вовки" шукають нового тренера.

Керівництво німецького Вольфсбурга звільнило з посади головного тренера команди Ральфа Газенгюттля. Про це повідомляє офіційний сайт "вовків".

Звільнення сталося після поразки від дортмундської Боруссії (0:4) в рамках 32-го туру німецької Бундесліги. До кінця сезону "зелено-білими" керуватиме тренер команди U19 Даніель Бауер.

Зазначимо, що Вольфсбург не перемагає вісім матчів поспіль — шість поразок та дві нічиї. Наразі "вовки" посідають 12-те місце в турнірній таблиці, маючи 39 очок після 32 зіграних турів.

Ральф Газенгюттль очолив Вольфсбург у березні, 2024 року. За цей час німецька команда провела 44 матчі — здобула 17 перемог, зазнала 18 поразок та 9 разів зіграла унічию.