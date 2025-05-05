Німеччина

Німецький воротар очікує на рішення клубу другої Бундесліги, водночас отримує інтерес з-за кордону/

Воротар Лоріс Каріус зацікавлений у продовженні контракту з Шальке 04 та чекає на конкретні переговори з керівництвом клубу.

За інформацією журналіста Sky Sport Deutschland Флоріана Плеттенберга, 31-річний німецький голкіпер уже отримав тверді запити з італійських клубів, але пріоритетом для нього наразі залишається Шальке.

Каріус сподівається на швидке рішення, щоб визначитися зі своїм майбутнім до початку літнього трансферного вікна.

У другій половині поточного сезону німець провів за клуб другої Бундесліги 4 матчі, в яких він пропустив 5 голів та 1 раз відстояв "на нуль".