"Бики" перебувають у пошуках нового головного тренера.
Сеск Фабрегас, Getty Images
06 травня 2025, 23:23
Олівер Гласнер із лондонського Крістал Пелес та Сеск Фабрегас з італійського Комо на даний момент залишаються головними кандидатами на посаду тренера РБ Лейпциг.
Як повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг, переговори з обома кандидатами вже відбулися, але остаточні угоди ще не досягнуті — немає ні як домовленостей, ні конкретних відмов.
За інформацією джерела, якщо обидва вищезгаданих фахівця відмовляться, у німецького клубу є "план Б", який поки що тримається в секреті.
Раніше стало відомо про те, що Тьєррі Анрі не очолить РБ Лейпциг.