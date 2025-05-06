Німеччина

"Бики" перебувають у пошуках нового головного тренера.

Олівер Гласнер із лондонського Крістал Пелес та Сеск Фабрегас з італійського Комо на даний момент залишаються головними кандидатами на посаду тренера РБ Лейпциг.

Як повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг, переговори з обома кандидатами вже відбулися, але остаточні угоди ще не досягнуті — немає ні як домовленостей, ні конкретних відмов.

За інформацією джерела, якщо обидва вищезгаданих фахівця відмовляться, у німецького клубу є "план Б", який поки що тримається в секреті.

Раніше стало відомо про те, що Тьєррі Анрі не очолить РБ Лейпциг.