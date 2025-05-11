Німеччина

Клуб гарантував повернення до вищого дивізіону Німеччини.

У суботу ввечері Гамбург приймав на своєму полі Ульм. "Динозаври" порадували своїх фанатів перемогою з рахунком 6:1. Цей результат гарантував Гамбургу повернення до Бундесліги! Після завершення матчу фанати "динозаврів" на радощах порушили правила і вибігли на футбольне поле.

Гамбург виступить у топ-дивізіоні німецького футболу вперше з сезону-2017/18.

Варто сказати, що у 2022 і 2023 роках Гамбург наближався до повернення в першу Бундеслігу, але поступався в перехідних матчах Герті та Штутгарту відповідно.

Додамо, що Гамбург є шестиразовим чемпіоном Німеччини.