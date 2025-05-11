Клуб гарантував повернення до вищого дивізіону Німеччини.
Гравці Гамбурга, Getty Images
11 травня 2025, 00:18
У суботу ввечері Гамбург приймав на своєму полі Ульм. "Динозаври" порадували своїх фанатів перемогою з рахунком 6:1. Цей результат гарантував Гамбургу повернення до Бундесліги! Після завершення матчу фанати "динозаврів" на радощах порушили правила і вибігли на футбольне поле.
Гамбург виступить у топ-дивізіоні німецького футболу вперше з сезону-2017/18.
Варто сказати, що у 2022 і 2023 роках Гамбург наближався до повернення в першу Бундеслігу, але поступався в перехідних матчах Герті та Штутгарту відповідно.
Додамо, що Гамбург є шестиразовим чемпіоном Німеччини.