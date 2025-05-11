Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Баєр Леверкузен - Боруссія Дортмунд, Getty Images
11 травня 2025, 18:28
У рамках 33-го туру німецької Бундесліги Баєр на своєму полі приймав Боруссію Дортмунд.
Гості несподівано здобули виїзну перемогу з рахунком 4:2.
Баєр Леверкузен - Боруссія Дортмунд 2:4
Голи: Фрімпонг, 31, Гофманн, 90+2 - Брандт, 33, Р'єрсон, 43, Адеємі, 73, Гірассі, 77
Баєр Леверкузен: Градецькі — Та, Та, Інкап'є (Артур, 78) — Фрімпонг, Джака (Гарсія, 78), Андріх (Паласіос, 67), Грімальдо — Адлі (Шик, 59), Телла (Гофманн, 59), Вірц
Боруссія Дортмунд: Кобель — Зюле, Антон, Бенсебаїні — Р'єрсон (Буено Коуту, 87), Нмеча (Забітцер, 46), Гросс (Озджан, 82), Свенссон — Брандт (Байно-Гіттенс, 87), Адеємі (Джан, 74) — Гірассі
Попередження: Гросс, Нмеча.