Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Айнтрахт Франкфурт - Санкт-Паулі, Getty Images
11 травня 2025, 20:27
У рамках 33-го туру німецької Бундесліги Айнтрахт приймав Санкт-Паулі. Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили — 2:2.
Айнтрахт Франкфурт — Санкт-Паулі 2:2
Голи: Крістенсен, 1, Батшуаї, 71 - Саліакас, 4, Гілавогі, 16
Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Тута (Узун, 61), Кох, Теат — Крістенсен, Скірі (Шаїбі, 69), Ларссон, Браун — Кнауфф (Коллінз, 79), Баоя (Батшуаї, 46) — Екітіке
Санкт-Паулі: Фоль — Немет, Валь, Рітцка (Меткалф, 84) — Саліакас, Буахалфа, Сміт, Треу (Дзвігала, 59) — Гілавогі (Вагнер, 84), Сінані, Афолаян (Вайсгаупт, 76)
Попередження: Теат, Крістенсен — Сміт, Фоль.