Німеччина

Мюнхенський клуб хоче зберегти французького захисника до 2030 року.

Контрактне продовження центрального захисника Дайо Упамекано з мюнхенською Баварією наразі залишається відкритим питанням.

За інформацією журналіста Sky Sport Germany Флоріана Плеттенберга, поки що сторони не досягли згоди щодо умов заробітної плати та підписного бонусу.

Незважаючи на це, у мюнхенському клубі налаштовані зберегти французького захисника у своєму складі, а продовження контракту до літа 2030 року досі перебуває на столі переговорів.

У таборі гравця ситуацію оцінюють спокійно та не вважають її критичною. Перемовини тривають, і угода залишається "живою".

Нагадаємо, поточний контракт Дайо Упамекано з Баварією спливає влітку 2026 року. У поточному сезоні на рахунку 26-річного француза на клубному рівні 33 матчі, 2 голи та 1 асист.