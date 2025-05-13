Віктор Фрогольдт зацікавив низку провідних клубів німецької Бундесліги.
Віктор Фрогольдт, Getty Images
13 травня 2025, 00:44
19-річний центральний півзахисник Копенгагена Віктор Фрогольдт опинився у центрі уваги топ-клубів Європи, а саме з німецької Бундесліги.
За інформацією журналіста Sky Sport Germany Флоріана Плеттенберга, до боротьби за молодого данця приєднався Айнтрахт Франкфурт.
Раніше інтерес до Фрогольдта виявили Боруссія Дортмунд та Баєр Леверкузен — обидва клуби вже зібрали необхідну інформацію від агентів молодого футболіста.
Контракт Фрогольдта з Копенгагеном діє до літа 2028 року, однак все більше провідних клубів уважно стежать за його розвитком. Очікується, що літнє трансферне вікно може стати ключовим у кар’єрі гравця.
У поточному сезоні Віктор Фрогольдт провів за Копенгаген 50 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі.