Німеччина

Віктор Фрогольдт зацікавив низку провідних клубів німецької Бундесліги.

19-річний центральний півзахисник Копенгагена Віктор Фрогольдт опинився у центрі уваги топ-клубів Європи, а саме з німецької Бундесліги.

За інформацією журналіста Sky Sport Germany Флоріана Плеттенберга, до боротьби за молодого данця приєднався Айнтрахт Франкфурт.

Раніше інтерес до Фрогольдта виявили Боруссія Дортмунд та Баєр Леверкузен — обидва клуби вже зібрали необхідну інформацію від агентів молодого футболіста.

Контракт Фрогольдта з Копенгагеном діє до літа 2028 року, однак все більше провідних клубів уважно стежать за його розвитком. Очікується, що літнє трансферне вікно може стати ключовим у кар’єрі гравця.

У поточному сезоні Віктор Фрогольдт провів за Копенгаген 50 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі.